У Білій Церкві відремонтують дорогу по вул. Храпачанська та добудують котелю по вул. Томилівська

Так, депутати передали проєктно-кошторисну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Храпачанська в місті Біла Церква Київської області (коригування)». Документи передають Департаменту регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації. Вартість робіт - 62 млн грн. Біла Церква дає своїх 15 млн грн. За інформацією заступниці міського голови Альони Колотницької, ця магістраль розвантажить місто.

Також Департамент регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації визначено замовником будівництва та проєктування (коригування) по об’єкту «Реконструкція теплового пункту ТП-9 з технічним переоснащенням під котельню по вул. Томилівська, 50-В, у місті Біла Церква Київської області». "Тут місто нічого не фінансує. Десь у 2017 році цю котельню почали будувати на Томилівській по проєкту "Білоцерківтепломережі". Не знаю з яких причин, але будівництво зупинилося. Тепер її планують добудувати"? - пояснила Альона Колотницька.