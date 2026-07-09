1 серпня зросте тариф на вивіз сміття в Білоцерківській громаді

Тариф зросте на 17 %, це становитиме 5–6 грн на одну людину на місяць.

З метою підвищення якості надання послуг з управління побутовими відходами та встановлення економічно обґрунтованих тарифів члени виконавчого комітету підтримали рішення про встановлення тарифів на послугу з управління побутовими відходами, що надаються Приватним акціонерним товариством «КАТП-1028».

Доповідаючи питання, заступник міського голови Альона Колотницька зазначила: «Даним рішенням відбувається коригування існуючого тарифу на послугу, який був встановлений у травні 2025 року. Коригування відбувається в частині вартості витрат на паливо, яка протягом року зросла більше ніж на 70 %. Тариф зросте на 17 %, це становитиме 5–6 грн на одну людину на місяць».

Альона Колотницька також зауважила, що за час, відколи востаннє було встановлено тарифи, підприємець, який надає послуги з управління побутовими відходами, впровадив роздільний збір сміття. На 95 локаціях у громаді вже встановлено відповідні різнокольорові контейнери. Крім того, приватне акціонерне товариство належно сплачує податки до місцевого бюджету, планує розвиватися й надалі, враховуючи пропозиції від населення.

Нові тарифи з управління побутовими відходами почнуть діяти з 01 серпня 2026 року.

Тарифи на послуги з управління побутовими відходами, що надаються ПРАТ «КАТП-1028» для Білоцерківської міської територіальної громади, грн. з ПДВ:

1. Управління змішаними побутовими відходами для споживачів Білоцерківської міської територіальної громади:

для населення, що користується контейнерами виконавця - 148,08 грн за 1 м3

для населення, що користується контейнером споживача - 134,10 грн за 1 м3

для бюджетних установ та організацій, які користуються контейнером виконавця - 154,38 грн за 1 м3

для бюджетних установ та організацій, які користуються контейнером споживача - 138,90 грн за 1 м3

2. Управління великогабаритними побутовими відходами для населення м. Біла Церква - 227,88 грн за 1 м3

3. Видалення змішаних побутових відходів:

3.1. Для населення

за 1 м3 - 22,92 грн

за 1 тону 157,20 грн

3.2. Для бюджетних установ та організацій