Чи підвищаться тарифи на воду в Білій Церкві?

Що буде з ТОВ «Білоцерківвода»? Чи буде розірвано договір концесії? Чи піднімуться тарифи? І чи буде місто з водою? На ці питання відповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб на пресконференції.

Спершу тво міського голови пояснив, що у 2022 році вийшов указ Президента України про заборону підняття тарифів для населення. З того часу різницю в тарифах мала би компенсувати держава. Утім збільшувалася вартість електроенергії, реагентів, розмір зарплати, та держава не поспішала компенсувати різницю в тарифах між діючим та економічно обґрунтованим.

Відтак концесіонер поніс збитки. Рахунки були арештовані. Постало питання, чи буде в громаді водопостачання та водовідведення. З міського бюджету надавати фінансову допомогу приватному підприємству заборонено. Проте, враховуючи, що є заборгованість по сплаті концесійного платежу, секретар міськради звернувся листом до прокуратури з проханням підтримати позов у суді, щоб все-таки стягнути з концесіонера ті кошти, які вони мали сплатити в наш бюджет у вигляді концесійного збору. Наразі цей борг становить 20 млн грн. Прокуратура підтримала звернення. Саме завдяки тому, що тепер прокуратура відстоює позицію міста, вдалося зекономити 300 тис грн на судову зборі.

Також Володимир Вовкотруб вважає, що позиція деяких депутатів, які на засіданні 90 сесії відмовилися виділяти кошти на заміну труби під дорожнім полотном по Сквирське шосе, є політичними маніпуляціями.

«Твердження деяких депутатів про те, що все має робити «Білоцерківвода» – це неправда. Наша мережа водогону становить – 340 км, а каналізації - 290 км. Знос – 83%. Якщо все це замінити, потрібно 45 млрд грн. Це нереально зробити навіть Білоцерківській громаді, не кажучи вже про окреме підприємство», - сказав В. Вовкотруб.

Яка подальша доля «Білоцерківводи»? Розглядається питання повернення підприємства «Білоцерківодоканал» в комунальну власність. І навіть концесіонер згоден за певних умов. Наразі створена робоча група, яка вивчає ці умови. До того ж треба врахувати, що «Білоцерківодоканал» має отримати ліцензію на надання цих послуг. Окрім того, з 2027 року вже не буде комунальних підприємств, всі вони стануть товариствами (ТОВ).

Окрім цього, містянам слід приготуватися до значного підвищення тарифів. Популізм центральної влади обійдеться недешево. Адже, якби тарифи росли поступово, це відчувалося б не так болісно. Наразі зміни в законодавстві дозволили тарифи для комунальних підприємств встановлювати не НКРЕКП, а місцевим органам влади.

Деякі міста вже підвищили тарифи у 2 – 2, 5 рази. І тут теж виникає питання: чи готова міська влада піти на непопулярний і зовсім нерейтинговий крок та встановити економічно обґрунтовані тарифи, чи навпаки, встановити менші тарифи, але компенсувати різницю за рахунок коштів з міського бюджету, тобто за рахунок тих же самих платників податків громади. Як наразі це відбувається з проїздом у «безкоштовному» автобусі, вартість якого обходиться білоцерківцям у 2 млн грн щомісяця.

При цьому секретар запевнив, що водопостачання та водовідведення в нашій громаді буде.

Довідка: Водоканали в Україні почали масово піднімати тарифи:

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