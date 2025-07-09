Буде відсутнє водопостачання, тому на цей період необхідно передбачити запас води.
Промивка мереж відбудеться 20-21 червня
- Понеділок, черв. 08 2026
- Автор bc-news
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВОДА» повідомляє, що промивка водопровідних мереж проводитиметься з 6-00 год 20 червня до 18-00 год 21 червня 2026 року.
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Опубліковано в ЖКГ
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