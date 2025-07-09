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Промивка мереж відбудеться 20-21 червня

  • Понеділок, черв. 08 2026
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Промивка мереж відбудеться 20-21 червня

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВОДА» повідомляє, що промивка водопровідних мереж проводитиметься з 6-00 год 20 червня до 18-00 год 21 червня 2026 року.

Буде відсутнє водопостачання, тому  на цей період необхідно передбачити  запас води.

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Опубліковано в ЖКГ

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