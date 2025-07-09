У Білій Церкві встановлюють контейнери для збору роздільного сміття

  • П'ятниця, трав. 08 2026
ФОТО: КАТП-1028

КАТП-1028 встановило нові контейнери для роздільного сміття за такими адресами:

1. вул. Волонтерська 13-25

2. вул. Сквирське Шосе 216

3. вул. Січневого Прориву 2

4. Олександрійський бульвар 169

5. Олександрійський б-р 147/2

6. вул Василя Стуса 3-5

7. вул. Василя Стуса 44

8. Олександрійський б-р 58-60

9. Олександрійський б-р 125-137

10. вул. Партизанська 25-33

11. вул. Олеся Гончара 5

12. вул. Водопійна 19

13. пр-кт Незалежності 36-38

14. пр-кт Незалежності 62

15. пр-кт Незалежності 69-71

16. вул. Чорних Запорожців 47/1

17. вул. Чорних Запорожців 45

18. вул. Зенітного Полку 95

19. вул. Зенітного Полку 46

20. вул. Архипа Люльки 51-53

