1 квітня в Білій Церкві завершується опалювальний сезон

31 березня на засіданні виконкому було прийнято рішення про закінчення опалювального періоду 2025 – 2026 років на території Білоцерківської громади для житлового фонду та інших споживачів Білоцерківської міської територіальної громади.

Разом з тим, Білоцерківтепломережа продовжить подачу теплоносія для закладів охорони здоров’я, закладів дошкільної освіти (при наявності технічної можливості) згідно із заявами керівників установ для забезпечення температурного режиму, встановленого нормативними документами.

Під час обговорення секретар міської ради Володимир Вовкотруб зазначив: «Це був, мабуть, найскладніший опалювальний сезон для нашої громади. Перед нами були постійні виклики - відключення світла, робота на генераторах. Хочеться віддати належне працівникам нашого комунального підприємства «Білоцерківтепломережа», адже роботи було проведено дуже багато. Крім того, були постійні відключення електроенергії, які спричиняли часті пориви теплотрас, але ми цей сезон витримали, вижили. Вважаю, що ми гідно пройшли опалювальний сезон 2025-2026 років і вже розпочали підготовку до опалювального сезону 2026-2027».