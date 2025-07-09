25 березня стартує місячник благоустрою в Білоцерківській громаді

24 березня виконкому ухвалив рішення про проведення на території Білоцерківської міської територіальної громади весняного місячника санітарного очищення, озеленення та благоустрою. Місячник пройде з 25 березня 2026 року по 25 квітня 2026 року.

Підприємствам, установам, організаціям, закладам різних форм власності забезпечити прибирання територій загального користування Білоцерківської міської територіальної громади (прибирання кладовищ, вулиць, прибережних смуг р. Рось та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ).

Підприємства, організації, об’єднання, які надають послуги з управління та/або управляють багатоквартирними будинками, а також підприємства – надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій потрібно привести прибудинкові території до належного санітарного стану.

Забезпечити прибирання закріплених та прилеглих територій закладів повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади. Провести у відповідних закладах освіти природоохоронні акції, тематичні заняття та навчальні тренінги присвячені Дню довкілля.

Проінформувати підприємства сфери торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення щодо прибирання закріплених та прилеглих територій

Забезпечити прибирання спортивних та дитячих майданчиків на території Білоцерківської міської територіальної громади

Забезпечити прибирання закріплених та прилеглих територій закладів охорони здоров’я на території Білоцерківської міської територіальної громади.

Комунальна установа Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква» має спланувати та провести рейди по перевірці санітарного стану прилеглих територій підприємств, установ і організацій, гаражних кооперативів, автомобільних стоянок та інших об’єктів благоустрою. Також має проводити рейди по виявленню випадків самовільного спалювання сухої рослинності (листя), побілки бордюр та дерев в межах своїх повноважень.



