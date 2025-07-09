Чи буде Біла Церква з водою?

Рахунки ТОВ «Білоцерківвода» арештовані, підприємство може припинити свою роботу. А все через економічно необґрунтовані тарифи. Депутати Білоцерківської міської ради навіть планували звернутися до центральної влади з проханням не допустити зупинки критично важливого підприємства. То що ж сталося з концесіонером і чому ситуація аж настільки загострена?

Із проєкту звернення, яке готували депутати до КМУ, ВРУ, Мінрегіонрозвитку, Мінюсту, НКРЕКП, підприємство до сих пір надає послуги з водопостачання та водовідведення для населення за тарифами, які встановлені до 2022 року. Вони вже давно економічно необґрунтовані. Однак, центральна влада забороняє їх підвищувати.

ТОВ «Білоцерківвода» порахувала, що станом на 01 вересня 2025 року обсяг заборгованості з різниці в тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення сягнув 244,5 млн грн.

Відтак наростає кредиторська заборгованість ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». На 01 вересня 2025 року вона становила 134, 2 млн грн. При наявності заборгованості з різниці в тарифах, відсутності можливості застосування встановлених НКРЕКП економічно обґрунтованих тарифів відбувається повне зупинення господарської діяльності ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА».

ДПЗД «Укрінтеренерго» було подано позовну заяву про стягнення з ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» боргу, 15% річних, інфляційних втрат, пені, що додатково складає 7 770,1 тис. грн, та яка задоволена рішенням суду. ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» визнає заборгованість і поступово її сплачує, зокрема, за період з вересня по листопад 2025 року було сплачено 800,7 тис. грн.

«Станом на 04 грудня 2025 року згідно виконавчого документу, що знаходиться в роботі у приватного виконавця Чучкова Михайла Олександровича, накладено арешт на всі розрахункові рахунки підприємства, що призвело до повного блокування роботи та унеможливлює здійснювати операційну діяльність. Виконавче провадження призводить до повної зупинки роботи ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» у період воєнного стану, як наслідок: припинення централізованого водопостачання та водовідведення у місті Біла Церква, Білоцерківському районі та місті Умань, 2 негативний вплив на нормальну роботу КП БМР «Білоцерківтепломережа» та створення реальної загрози припинення централізованого теплопостачання, як для населення так і для медичних, соціальних закладів міста», - йдеться у зверненні.

У зв’язку з діями приватного виконавця, в межах відкритого виконавчого провадження, ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» не має можливості придбавати реагенти для очищення води (залишився 10-ти денний запас), сплачувати за постачання та розподіл електроенергії, виконувати податкові зобов’язання, а також придбавати матеріали для виконання аварійних ремонтних робіт. В такій ситуації під загрозою надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для більше як 300 тис. населення міста Біла Церква, деяких населених пунктів Білоцерківського району, а також подача води для міста Умань Черкаської області.

У зверненні просили терміново вжити заходів щодо розблокування операційної діяльності ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» шляхом зупинення виконавчого провадження, відкритого приватним виконавцем Чучковим М.О.; опрацювання механізму погашення заборгованості ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» перед ДПЗД «Укрінтеренерго».

Проте звернення так і не винесли на розгляд 85 сесії Білоцерківської міської ради. Тож питання залишається відкритим. На сайті ТОВ «Білоцерківвода» немає роз’яснень з цього питання.