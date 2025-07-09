Важливо

Влада Білої Церкви запрошує до співпраці власників спеціалізованої техніки для очистки доріг

  • Неділя, лют. 08 2026
  • Автор 
Міська влада запрошує до співпраці власників спеціалізованої техніки для очистки доріг від снігу та льоду. Таке оголошення з'явилося на сторінці БМР у ФБ.

"Цьогорічна зима принесла до нашої громади нетипові погодні умови — інтенсивні снігопади та дощ при мінусовій температурі. На щастя, такі явища трапляються нечасто. Водночас придбання додаткової спеціалізованої техніки у кількості, достатній для подібних погодних викликів, потребувало б витрат у десятки, а подекуди й сотні мільйонів гривень бюджетних коштів, а також подальших значних витрат на її утримання. З огляду на використання такої техніки лише раз на кілька років, це не є раціональним підходом до управління ресурсами громади.

Натомість сьогодні спецтехніку та автомобілі доцільніше купувати для ЗСУ - що Білоцерківська громада постійно і послідовно і робить.

Окрім того, нині відчувається значний дефіцит кваліфікованих водіїв. Саме тому Білоцерківська громада запрошує до співпраці власників спецтехніки (трактори з відвалами, навантажувачі тощо) для прибирання снігу на території громади.

Перейдіть за посиланням та заповніть коротку форму https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfvHXF1x0Qd6b.../viewform 

Оплата послуг здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету відповідно до фактично виконаних робіт.

Переконані, що ефективне використання ресурсів і партнерство громади з місцевим бізнесом дозволяють оперативно реагувати на виклики та робити наше місто зручним і безпечним для кожного.

Працюємо разом для комфорту Білої Церкви та усієї громади", - йдеться у повідомленні.

