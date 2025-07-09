Влада Білої Церкви запрошує до співпраці власників спеціалізованої техніки для очистки доріг

Міська влада запрошує до співпраці власників спеціалізованої техніки для очистки доріг від снігу та льоду. Таке оголошення з'явилося на сторінці БМР у ФБ.

"Цьогорічна зима принесла до нашої громади нетипові погодні умови — інтенсивні снігопади та дощ при мінусовій температурі. На щастя, такі явища трапляються нечасто. Водночас придбання додаткової спеціалізованої техніки у кількості, достатній для подібних погодних викликів, потребувало б витрат у десятки, а подекуди й сотні мільйонів гривень бюджетних коштів, а також подальших значних витрат на її утримання. З огляду на використання такої техніки лише раз на кілька років, це не є раціональним підходом до управління ресурсами громади.

Натомість сьогодні спецтехніку та автомобілі доцільніше купувати для ЗСУ - що Білоцерківська громада постійно і послідовно і робить.

Окрім того, нині відчувається значний дефіцит кваліфікованих водіїв. Саме тому Білоцерківська громада запрошує до співпраці власників спецтехніки (трактори з відвалами, навантажувачі тощо) для прибирання снігу на території громади.

Перейдіть за посиланням та заповніть коротку форму https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfvHXF1x0Qd6b.../viewform

Оплата послуг здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету відповідно до фактично виконаних робіт.

Переконані, що ефективне використання ресурсів і партнерство громади з місцевим бізнесом дозволяють оперативно реагувати на виклики та робити наше місто зручним і безпечним для кожного.

Працюємо разом для комфорту Білої Церкви та усієї громади", - йдеться у повідомленні.