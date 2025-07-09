Влада Білої Церкви запрошує до співпраці власників спеціалізованої техніки для очистки доріг

"Цьогорічна зима принесла до нашої громади нетипові погодні умови — інтенсивні снігопади та дощ при мінусовій температурі. На щастя, такі явища трапляються нечасто. Водночас придбання додаткової спеціалізованої техніки у кількості, достатній для подібних погодних викликів, потребувало б витрат у десятки, а подекуди й сотні мільйонів гривень бюджетних коштів, а також подальших значних витрат на її утримання. З огляду на використання такої техніки лише раз на кілька років, це не є раціональним підходом до управління ресурсами громади.
Натомість сьогодні спецтехніку та автомобілі доцільніше купувати для ЗСУ - що Білоцерківська громада постійно і послідовно і робить.
Окрім того, нині відчувається значний дефіцит кваліфікованих водіїв. Саме тому Білоцерківська громада запрошує до співпраці власників спецтехніки (трактори з відвалами, навантажувачі тощо) для прибирання снігу на території громади.
Перейдіть за посиланням та заповніть коротку форму https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfvHXF1x0Qd6b.../viewform
Оплата послуг здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету відповідно до фактично виконаних робіт.
Переконані, що ефективне використання ресурсів і партнерство громади з місцевим бізнесом дозволяють оперативно реагувати на виклики та робити наше місто зручним і безпечним для кожного.
Працюємо разом для комфорту Білої Церкви та усієї громади", - йдеться у повідомленні.