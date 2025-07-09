48 світлофорних об'єктів у Білій Церкві обладнені блоками безперебійного живлення

"З початку 2025 року було встановлено 34 блоки безперебійного живлення. На обслуговуванні підприємства знаходиться загалом 48 світлофорних об’єктів, які підключені до системи управління дорожнього руху, яка дає змогу контролювати та оперативно регулювати на технічні негаразди. Всі вони обладнені блоками безперебійного живлення", - сказав Сергій Локотков, заступник директора КП БМР «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління».



Не так давно дуже сильно підвищилась напруга в електромережі до 290 вольт, чотири світлофорні об'єкти не працювали повністю, тому погоріла апаратура. Поставили запасні блоки. Відтак будемо ставити стабілізатори напруги.

Джерело