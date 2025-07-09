"З початку 2025 року було встановлено 34 блоки безперебійного живлення. На обслуговуванні підприємства знаходиться загалом 48 світлофорних об’єктів, які підключені до системи управління дорожнього руху, яка дає змогу контролювати та оперативно регулювати на технічні негаразди. Всі вони обладнені блоками безперебійного живлення", - сказав Сергій Локотков, заступник директора КП БМР «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління».
Не так давно дуже сильно підвищилась напруга в електромережі до 290 вольт, чотири світлофорні об'єкти не працювали повністю, тому погоріла апаратура. Поставили запасні блоки. Відтак будемо ставити стабілізатори напруги.
48 світлофорних об'єктів у Білій Церкві обладнені блоками безперебійного живлення
- Четвер, січ. 22 2026
- Автор bc-news
48 світлофорних об’єктів громади обладнані блоками безперебійного живлення, завдяки чому вони можуть працювати до 8 годин під час відключень електроенергії.
"З початку 2025 року було встановлено 34 блоки безперебійного живлення. На обслуговуванні підприємства знаходиться загалом 48 світлофорних об’єктів, які підключені до системи управління дорожнього руху, яка дає змогу контролювати та оперативно регулювати на технічні негаразди. Всі вони обладнені блоками безперебійного живлення", - сказав Сергій Локотков, заступник директора КП БМР «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління».
|Прочитано 90 раз
|
Опубліковано в ЖКГ
Чи задоволені ви опаленням в помешканні?
Всього голосів: 2
Найбільш коментовані
- Увага! Затверджені нові пасажирські маршрути у Білій Церкві (+42)
- Як оформити субсидію і хто на неї має право. Частина 2 (+28)
- Маршрути у Білій Церкві суттєво зміняться (+27)
- Іван Сердюк: "З першого квітня всі чотири перевізника Білої Церкви не мають права виїздити на маршрути" (+19)
- Дати впровадження та скасування нових маршрутів у Білій Церкві (+17)