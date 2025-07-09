Вуличне освітлення в Білоцерківській громаді зменшать на 60%

27 листопада відбулося засідання комісії виконавчого комітету з питань ТЕБ і НС, на якому розглядалося питання «Про забезпечення раціонального використання електроенергії на території Білоцерківської громади».

На виконання Протоколу № 8 засідання штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та забезпечення сталого його проходження під час воєнного стану за участю Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко від 21.11.2025 р. та листа Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації членами комісії виконавчого комітету з питань ТЕБ і НС було прийнято рішення:

- провести відключення зовнішнього освітлення будівель, при наявності декількох ліфтів знизити кількість одночасно працюючих;

- відключення зовнішнього освітлення торгово-розважальних закладів, закладів ресторанного господарства, аптек та автозаправних станцій за винятком об’єктів, що використовують альтернативні джерела енергопостачання;

- знизити температуру обігріву нежитлових приміщень, що опалюються за рахунок електроенергії, до нижньої межі норм та мінімізацію освітлення невиробничих приміщень до аварійно-необхідного рівня;

- опрацювати питання щодо зменшення споживання електроенергії зовнішнього вуличного освітлення.

Варто зазначити, що на виконання останнього пункту 28 листопада відбулося позачергове засідання виконавчого комітету, на якому прийнято рішення «Про забезпечення раціонального використання електроенергії на території Білоцерківської громади».

Прийнятим рішенням передбачено зменшити ступінь освітлення вулично-дорожньої мережі на території Білоцерківської громади до 60%.