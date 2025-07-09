Вимкнення електроенергії може призвести до поривів на теплотрасах

За його слова, місто було готове повністю до початку опалювального сезону. Громада розпочала опалювальний сезон 30 вересня. Теплоносій був поданий до соціальних об'єктів: у медичні заклади, заклади спорту, дитячі садочки, та інші соціальні об’єкти, де була можливість запуску від індивідуальних джерел теплопостачання, без одночасного ввімкнення опалення житлового фонду.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, подачу теплоносія до житлового фонду було рекомендовано розпочато з 1 листопада. Запуск опалення у житловому фонді розпочався 28 жовтня.

Щоправда, не всі будинки отримали теплоносій. Остання котельня була запущена лише цього понеділка. Вона є відомчою та не належить до нашого комунального господарства. Там виникли певні проблеми й проводилися аварійні роботи.

"Крім цього, опалювальний сезон цього року є складним ще й тому, що є багато поривів, які виникають переважно через відключення електроенергії. При звичайному опалювальному сезоні насоси на котельнях вмикають і безперервно працюють, підтримується температура у мережах та батареях. У залежності від зовнішньої температури повітря котельні коригували подачу кількості теплоносія. Наразі вимкнення електроенергії призводить до різкої зупинки насосів, а потім - до їх різкого ввімкнення. Через це відбувається тепловий удар у мережах і, відповідно, пориви у трубах, адже у нас великий знос теплових мереж, що сягає 60-70%. Тому й маємо певні виклики, пов'язані з цими проблемами. Наші аварійні бригади оперативно працюють, аби якнайшвидше усувати пошкодження, які виникають", - зазначив секретар БМР Володимир Вовкотруб.

На запитання редактора БЦ News, чому деякі котельні призупиняють підігрів теплоносія під час відключення електроенергії та чи не варто їх оснастити генераторами, секретар місбкради відповів так: "На всіх критичних котельнях генератори встановлені. За чотири години відключення світла температура в приміщенні не падає. Якщо проміжки відключення будуть більші, тоді обов'язково поставимо".

Джерело