Коли в оселях з’явиться тепло: Міненерго назвало орієнтовні терміни

Опалювальний сезон для побутових споживачів в Україні може розпочатися вже "найближчими днями" через похолодання. Водночас РФ своїми ударами в останні два місяці погіршила "позитивні очікування" від зими.

Про це повідомила очільниця Міненергетики Світлана Гринчук під час пресконференції з німецькою міністеркою енергетики Райхе, передає кореспондентка Суспільного.

Міністерка також розповіла про загальну ситуацію в енергетиці. Вона зазначила, що Україна мала "позитивні очікування" від зими, оскільки була відновлена генерація і зремонтовані системи передачі та розподілу електроенергії. Однак ситуація ускладнилася через російські удари, яких РФ завдавала в останні два місяці. Гринчук заперечила, що Україна не будувала захист для енергообʼєктів. "Якби не фізичний захист, який був зведений на енергообʼєктах, ті удари, які ми зараз маємо, могли би завдати набагато більше втрат, і ми би мали набагато більше відключень", — сказала вона.

Теплопостачання в оселях українців можуть розпочати протягом найближчих 10 днів. Це допоможе зменшити споживання електроенергії, яке за останній місяць зросло на понад 20% через похолодання, - повідомив голова "Укренерго" Віталій Зайченко.

24 жовтня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україні терміново необхідно знайти гроші для додаткового імпорту газу через наслідки російських обстрілів. Попри накопичені 13,2 мільярда кубометрів, атаки РФ на сховища ускладнили ситуацію. Необхідний обсяг фінансування оцінюють у 2 мільярди євро.

Україні терміново необхідно знайти гроші для додаткового імпорту газу 23 жовтня Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. «Кошти отримає НАК «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу, необхідного для безперебійного постачання тепла в оселі українців. Це рішення дозволить уникнути перебоїв у теплопостачанні, зменшити ризики надзвичайних ситуацій техногенного характеру, і підтримати стабільну роботу енергосистеми», – йдеться в повідомленні.

«Нафтогаз» прогнозує скорочення видобутку газу у 2025 році на 30% від запланованих обсягів через російські удари по українській енергетиці на початку жовтня. Про це повідомила заступниця голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Наталія Бойко під час форуму «Енергія бізнесу», передає Forbes Ukraine. За її словами, після лютневих атак компанія втратила половину генерації. До жовтня видобуток відновили до рівня, який був на початку року. «На жаль, ми не наростили видобуток, а лише повернулися до попереднього рівня після значного спаду», – зазначила Бойко. Попри амбітні плани щодо збільшення видобутку у цьому році, компанія ставить за мету хоча б утримати обсяги на рівні початку року. «Якщо оцінювати втрати від обстрілів та наші амбітні плани зростання, ми втратили понад 30% від запланованого», – сказала представниця наглядової ради. Наразі компанія поступово відновлює видобуток газу. Обсяги газу у сховищах відповідають плановим показникам, проте ситуація залишається складною.

22 жовтня секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб заявив: "Місцева влада провела необхідний комплекс заходів для своєчасного початку опалювального сезону. Вже розпочато подачу теплоносія у лікарні та дитячі садочки (де це технічно можливо). Щойно будуть збільшені ліміти подачі газу — тепло одразу піде і в оселі білоцерківців".