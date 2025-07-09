Важливо

Коли у Білій Церкві розпочнеться опалювальний сезон?

  • Вівторок, жовт. 14 2025
  • Автор 
14 жовтня відбулося чергове засідання виконкому БМР, на якому не розглядали питання початку опалювального сезону. 
 
Нагадаємо, 30 вересня під час засідання виконкому ухвалили технічне рішення «Про початок опалювального періоду 2025–2026 років на території Білоцерківської громади». У рішенні зазначалося, що у місті тепло в житлові будинки почнуть подавати тоді, коли середньодобова температура три дні поспіль триматиметься на рівні +8°C. У школах, садках та лікарнях опалення ввімкнуть раніше – залежно від погоди, за наявності заяв від керівників та з індивідуальними джерелами теплопостачання.

13 жовтня з'явилася інформація, що уряд переніс початок опалювального сезону на 1 листопада. Утім, Міністерство енергетики України спростувало поширену інформацію. У відомстві наголосили, що конкретну дату запуску тепла визначають місцеві органи влади, а не уряд. Опалення вмикатимуть тоді, коли середньодобова температура повітря триматиметься нижче +8 градусів понад три доби поспіль. 

Кабінет міністрів України опублікував постанову про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. У документі вказано період з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року як «опалювальний період». Міненерго наголосило, що цей термін використовується виключно для ринку газу, а не для визначення фактичних дат подачі тепла в оселі громадян. «Це суто технічна термінологія для правильного визначення умов постачання природного газу. Фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться до 31 березня 2026 року», — зазначили у Міненерго.
 
Тож наразі невідомо, коли розпочнеться опалювальний сезон в Білій Церкві. Наступне чергове засідання виконкому буде 28 жовтня. Саме тоді можуть розглянути питання старту опалювального сезону. 
