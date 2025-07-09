13 жовтня з'явилася інформація, що уряд переніс початок опалювального сезону на 1 листопада. Утім, Міністерство енергетики України спростувало поширену інформацію. У відомстві наголосили, що конкретну дату запуску тепла визначають місцеві органи влади, а не уряд. Опалення вмикатимуть тоді, коли середньодобова температура повітря триматиметься нижче +8 градусів понад три доби поспіль.
Коли у Білій Церкві розпочнеться опалювальний сезон?
- Вівторок, жовт. 14 2025
- Автор bc-news
Опубліковано в ЖКГ
