Коли у Білій Церкві розпочнеться опалювальний сезон?

Нагадаємо, 30 вересня під час засідання виконкому ухвалили технічне рішення «Про початок опалювального періоду 2025–2026 років на території Білоцерківської громади». У рішенні зазначалося, що у місті тепло в житлові будинки почнуть подавати тоді, коли середньодобова температура три дні поспіль триматиметься на рівні +8°C. У школах, садках та лікарнях опалення ввімкнуть раніше – залежно від погоди, за наявності заяв від керівників та з індивідуальними джерелами теплопостачання.

13 жовтня з'явилася інформація, що уряд переніс початок опалювального сезону на 1 листопада. Утім, Міністерство енергетики України спростувало поширену інформацію. У відомстві наголосили, що конкретну дату запуску тепла визначають місцеві органи влади, а не уряд. Опалення вмикатимуть тоді, коли середньодобова температура повітря триматиметься нижче +8 градусів понад три доби поспіль.

Кабінет міністрів України опублікував постанову про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. У документі вказано період з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року як «опалювальний період». Міненерго наголосило, що цей термін використовується виключно для ринку газу, а не для визначення фактичних дат подачі тепла в оселі громадян. «Це суто технічна термінологія для правильного визначення умов постачання природного газу. Фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться до 31 березня 2026 року», — зазначили у Міненерго.

Тож наразі невідомо, коли розпочнеться опалювальний сезон в Білій Церкві. Наступне чергове засідання виконкому буде 28 жовтня. Саме тоді можуть розглянути питання старту опалювального сезону.