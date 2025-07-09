У Білоцерківській територіальній громаді створено фонд укриттів

Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про створення Фонду захисних споруд цивільного захисту Білоцерківської міської територіальної громади з наявних об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. До нього включено сховища, протирадіаційні укриття, найпростіші укриття та первинні (мобільні) укриття незалежно від форми власності. Всього до Фонду увійшло 431 об’єкт.

З яких - 40 сховищ, 1 – протирадіаційне укриття, 251 – найпростіше укриття у багатоповерхових будинках, 80 - найпростіших укриттів у закладах освіти, 9 - у закладах культури і спорту комунальної власності, 9 - у інших закладах комунальної власності, 41 – у закладах обласної, державної та приватної форми власності.

За висновками комісійних обстежень цих будівель, споруд, приміщень визначено, що вони можуть використовуватися у якості укриття та визнані придатними для укриття населення.

Як зазначив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Вячеслав Соляков, Фонд захисних споруд цивільного захисту Білоцерківської громади створено з метою ведення обліку цих об’єктів, здійснення контролю за станом їх утримання та готовності до використання за призначенням, забезпечення захисту населення від факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час та дії засобів ураження в особливий період.

Раніше облік всіх укриттів був покладений на різні структурні підрозділи. Наразі у державі проводиться цифровізація і створено єдиний реєстр об’єктів цивільного захисту. До цього реєстру дані, що вноситимуть представники управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

Балансоутримувачам та співвласникам багатоквартирних будинків рекомендовано забезпечити утримання захисних споруд, які знаходяться у їхньому підпорядкуванні, у стані необхідному для приведення у готовність до використання.

З обліку фонду захисних споруд цивільного захисту буде виключено найпростіші укриття по вул. Банкова, 11, вул. Василя Симоненка, 20 оскільки вони перебувають у аварійному стані, що унеможливлює їх подальше використання.

