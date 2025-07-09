"Білоцерківтепломережа" має намір встановити тарифи на новий термін

Чи вплине це на розмір комунальних платіжок?

КП БМР "Білоцерківтепломережа" оприлюднила намір здійснити встановлення тарифів на новий строк (на період з 01.10.2025 р. по 30.09.2026 р.) на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання в місті Біла Церква.

Встановлення тарифів обумовлено наступними чинниками:

- виконання засад Постанови КМУ від 1 червня 2011 р. № 869;

- закінченням терміну дії тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для КП БМР «Білоцерківтепломережа»;

Тарифи

Один. виміру Встановлені тарифи Планові тарифи Тарифи на теплову енергію, без ПДВ 1) для потреб населення: тариф на теплову енергію грн/Гкал 2 385,29 2 385,29 за такими складовими: тариф на виробництво теплової енергії грн/Гкал 1 667,09 1 667,09 тариф на транспортування теплової енергії грн/Гкал 702,67 702,67 тариф на постачання теплової енергії грн/Гкал 15,53 15,53 2) для потреб бюджетних установ: тариф на теплову енергію грн/Гкал 3 562,39 3 562,39 за такими складовими: тариф на виробництво теплової енергії грн/Гкал 2 714,66 2 714,66 тариф на транспортування теплової енергії грн/Гкал 832,20 832,20 тариф на постачання теплової енергії грн/Гкал 15,53 15,53 3) для потреб інших споживачів: тариф на теплову енергію грн/Гкал 3 570,34 3 570,34 за такими складовими: тариф на виробництво теплової енергії грн/Гкал 2 721,51 2 721,51 тариф на транспортування теплової енергії грн/Гкал 833,30 833,30 тариф на постачання теплової енергії грн/Гкал 15,53 15,53 4) для потреб релігійні організацій: тариф на теплову енергію грн/Гкал 3 570,34 3 570,34 за такими складовими: тариф на виробництво теплової енергії грн/Гкал 2 721,51 2 721,51 тариф на транспортування теплової енергії грн/Гкал 833,30 833,30 тариф на постачання теплової енергії грн/Гкал 15,53 15,53 Тарифи на послугу з постачання теплової енергії для всіх споживачів, з ПДВ 1) для потреб населення: грн/Гкал 2 862,35 2 862,35 2) для потреб бюджетних установ: грн/Гкал 4 274,87 4 274,87 3) для потреб інших споживачів: грн/Гкал 4 284,41 4 284,41 4) для потреб релігійні організацій: грн/Гкал 4 284,41 4 284,41 Тариф на послугу з постачання гарячої води для потреб бюджетних організацій, з ПДВ грн/м3 241,09 241,09

Відповідно до п 9. Порядку Тарифи на теплову енергію, що виробляється та постачається за допомогою систем автономного теплопостачання, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, з урахуванням собівартості виробництва і постачання теплової енергії на таких системах, а також рентабельності ліцензіата.

Тарифи на теплову енергію, її виробництво та постачання, на послугу з постачання теплової енергії систем автономного опалення (теплопостачання)

№

з/п Адреса, за якою розташована САТ

(вулиця, будинок, корпус) Плановий відпуск теплової енергії з колекторів, Гкал Встановлені тарифи на послугу з постачання теплової енергії, грн/Гкал з ПДВ Планові тарифи на послугу з постачання теплової енергії, грн/Гкал з ПДВ населення інші споживачі населення інші споживачі 1 2 3 4 5 6 7 1 Ігоря Каплуненка, 81, прим.118 вул. 328,200 2 643,37 0,00 2 643,37 0,00 2 Архипа Люльки, 22, прим.144 вул. 544,140 2 429,00 0,00 2 429,00 0,00 3 Київська,56, прим.51 вул. 297,030 2 593,49 0,00 2 593,49 0,00 4 Лазаретна, 86, прим.108 вул. 779,340 2 496,36 0,00 2 496,36 0,00 5 Олександрійський б-р, 99, прим.127 вул. 689,050 2 263,94 3 587,17 2 263,94 3 587,17 6 Павліченко, 20 , прим.193 вул. 828,940 2 131,57 0,00 2 131,57 0,00 7 Павліченко, 22 , прим.109 вул. 474,380 2 346,41 3 712,58 2 346,41 3 712,58 8 Павліченко, 28, прим.227 вул. 658,010 2 264,14 0,00 2 264,14 0,00 9 Павліченко, 34, прим.129 вул. 679,430 2 373,49 3 792,85 2 373,49 3 792,85 10 Павліченко, 38, прим.109 вул. 449,270 2 394,13 0,00 2 394,13 0,00 11 Павліченко, 40, прим.133 вул. 160,160 2 618,47 0,00 2 618,47 0,00 12 Павліченко, 40, прим.134 вул. 160,670 2 558,47 0,00 2 558,47 0,00 13 Павліченко, 44, прим.173 вул. 686,010 2 445,79 0,00 2 445,79 0,00 14 Симоненка Василя, 4, прим.234 вул. 396,990 2 508,86 0,00 2 508,86 0,00 15 Симоненка Василя, 4, прим.236 вул. 404,200 2 407,13 0,00 2 407,13 0,00 16 Стуса Василя 21, прим.143 вул. 555,780 2 458,57 0,00 2 458,57 0,00 17 Стуса Василя, 76, прим.107 вул. 457,840 2 473,39 0,00 2 473,39 0,00 18 Фастівська, 2, прим.104 вул. 524,690 2 376,89 3 642,37 2 376,89 3 642,37 Всього 9 074,130

Разом з тим, наголошуємо, що на підставі Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2020 року № 2479 зі змінами протягом опалювального періоду 2025/2026 років тарифи для споживачів категорії населення залишаються на рівні тарифів які застосовувались до 24.12.2022 року.

Питання, зауваження та пропозиції щодо вищенаведених тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послугу з постачання теплової енергії для категорій споживачів: населення, бюджетні установи, інші споживачі та релігійні організації та постачання гарячої води для потреб бюджетних організаці приймаються КП БМР «Білоцерківтепломережа» за поштовою адресою: 09100 м. Біла Церква, вул. Мережна, 3 та на електронну адресу підприємства Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. протягом 7 календарних днів з дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради.

