500 тис грн витратять на конкурс з реконструкції Парку слави у Білій Церкві

10 червня на засіданні виконкому БМР вирішили, що необхідно провести конкурс на комплексний благоустрій території Парку Слави.

Для цього Управлінню містобудування та архітектури міської ради ще раніше було доручено погодити програму та умови для проведення всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концептуальну пропозицію комплексного благоустрою території парку Слави у місті Біла Церква. Програма пройшла всі необхідні процедури згідно з чинним законодавством України; її було направлено на конкурсну комісію при Національній спілці архітекторів України та отримані певні рекомендації, які були повністю враховані. Також в рамках підготовки програми та умов було створено робочу групу з обговорення завдання конкурсу, у роботі якої брали участь як громадськість, так і структурні підрозділи БМР. Було проведено два засідання, і пропозиції та зауваження робочої групи також взято до уваги.

Метою конкурсу є отримання кращих архітектурних концепцій щодо:

- визначення кращої концептуальної пропозиції з планувального та об’ємно-просторового

вирішення з урахуванням містобудівного значення місця розташування меморіального комплексу;

- облаштування громадського простору меморіального комплексу з прив’язкою до існуючих монументів та на перспективу розміщення нових - присвячених історичним подіям минулого та сьогодення;

- пропозицій щодо озеленення та ландшафтної організації парку;

- передбачати місце (громадський простір) для проведення заходів, які відбуваються чи можуть бути проведені в парку Слави;

- комплексного благоустрою території, враховуючи та пов’язуючи його окремі структурні частини та історичні частини парку, зважаючи на основні історичні події, які відбулися в місті Біла Церква;

- передбачити проєктні рішення щодо встановлення нових засобів меморіальної символіки, розміщення Алеї пам’яті Героям війни;

- пропозицій організації дорожньо-транспортної інфраструктури та стосовно гармонійного поєднання існуючих об’єктів, що межують з територією парку (стрілецький клуб, гімназія).

Для виплати грошової винагороди переможцям конкурсу замовником встановлюється призовий фонд в розмірі 500 тис. грн з урахуванням нарахувань та утримань згідно з чинним законодавством.

У конкурсі визначено три призові премії:

- перша премія – 300 тис. грн;

- друга премія – 125 тис. грн;

- третя премія – 75 тис. грн.

Конкурс вважатиметься розпочатим з моменту оприлюднення відповідного рішення в ЗМІ та відповідно до законодавства триватиме не менше 4 місяців.