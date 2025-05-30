20 осіб у Білоцерківській громаді отримали допомогу за зруйновані чи пошкоджені будинки

27 травня під час чергового засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було ухвалено рішення про надання одноразової адресної матеріальної допомоги ще сімом мешканцям громади, які зазнали пошкоджень або втрати житла внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Попри запроваджений державний механізм компенсацій у рамках послуги «єВідновлення», місцева влада продовжує надавати підтримку жителям громади за рахунок коштів місцевого бюджету, оскільки заяви на таку допомогу продовжують надходити.

Тож на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету затверджено ще два протоколи комісії по наданню одноразової адресної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. А саме:

- відповідно до Протоколу від 21 квітня 2025 року, одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 660 000 грн отримають 2 особи.

- відповідно до Протоколу від 22 травня 2025 року, 5 осіб отримають допомогу на суму загальну 829 000 грн.

Таким чином, загальна сума допомоги у 2025 році, відповідно до рішень виконавчого комітету, станом на сьогодні вже становить 4 129 000 гривень для 20 осіб.

Матеріальна допомога надається в межах міської програми «Турбота» на 2023–2025 роки.

Розмір виплат залежить від ступеня пошкоджень майна, підтвердженого відповідними актами обстеження.

Детальніше про дії жителів Білоцерківської міської територіальної громади, які зазнали порушення нормальних умов їх життєдіяльності внаслідок збройної агресії російської федерації проти України і чиє житло зазнало пошкоджень чи руйнування і які мають право на отримання одноразової адресної матеріальної допомоги, можна ознайомитись за посиланням: https://uszn.org.ua/do-uvagy-postrazhdalyh-vnaslidok-rosijskoyi-agresiyi-2/