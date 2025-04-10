Біля ресторану "Юкатан" облаштують рекреаційну зону

На засіданні 71 сесії БМР депутати внесли зміни до програми охорони довкілля в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, які передбачають виділити 1, 4 млн грн на благоустрій прибережної смуги в районі пляжу на Вокзальній. Депутати тоді цікавилися, що це за благоустрій та яка в ньому потреба під час війни. Заступник міського голови Анатолій Кравець неохоче відповідав на питання, лише зазначив, що "до переліку заходів внесено захід про капітальний ремонт об’єкту благоустрою – прибережної смуги р.Рось у районі мікрорайону Вокзальна, на що у 2025-2026 рр. необхідно буде передбачити 1 млн 400 тис. грн." Водночас у соцмережах почали обговорювати, що благоустрій буде відбуватися біля новозбудованих таунхаусів поруч з рестораном "Юкатан".

Редакторка сайту БЦ News уточнила у секретаря міської ради В. Вовкотруба під час пресконференції це питання. Володимир Вовкотруб відповів так: «Є запит у громади, що в місті мало рекреаційних зон. З потеплінням люди йдуть до річки Рось. І тому вирішили на ділянці біля ресторану "Юкатан" зробити таку рекреаційну зону. Там ділянка підтоплення і тому окрім такої зони, більше нічого не збудуєш. Там будуть лавки, висаджені дерева».

І навіть показав, як цей благоустрій планується зробити.



Також відкритим лишилося питання облаштування туалетів на двох міських пляжах, бодай біотуалетів. "На жаль, ми маємо негативний досвід. Ми придбали один і поставили в парку ім. Т. Г. Шевченка, але до сьогодні він не працює, тому що в рамках кримінального провадження він опечатаний. Давайте ми закінчимо з цим туалетом, а тоді продовжимо", - зазначив секретар міськради. Також В. Вовкотруб порекомендував містянами користуватися європейською практикою та відвідувати прилеглі заклади громадського харчування, які б мали бути теж свідомі та не примушувати за це відвідувачів купувати якусь їхню продукцію.