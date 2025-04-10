Нові тарифи на вивіз сміття в Білоцерківській громаді

Члени виконкому, на засіданні 8 квітня, прийняли рішення, яким встановлено нові тарифи на послугу з управління побутовими відходами, що надається Приватним акціонерним товариством «КАТП-1028». Нові тарифи почнуть діяти з 1 травня ц.р.

Директор департаменту житлово-комунального господарства БМР Ольга Іванова зазначила, що тарифи у середньому збільшується на 17,7%.

Тарифи за 1м3 будуть такими:

1. Управління змішаними побутовими відходами для споживачів Білоцерківської громади:

- для населення, що користується контейнерами виконавця становитиме -126,35 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ;

-для населення, що користується контейнером споживача становитиме - 112,51 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ;

-для бюджетних установ та організацій, які користуються контейнером виконавця - 132,85 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ;

-для бюджетних установ та організацій, які користуються контейнером споживача 117,51 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ.

2. Управління великогабаритними побутовими відходами для населення м. Біла Церква тариф становитиме - 185,96 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ.

3. Видалення змішаних побутових відходів:

- для населення: за 1 м3 - тариф 20,33 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ ;за 1 тону -139,51 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ;

- для бюджетних установ та організацій: за 1 м3 тариф становитиме - 21,03 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ;за 1 тонну -144,31 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ.

Для всіх інших суб’єктів господарювання Білоцерківської громади, що є зареєстровані, як суб’єкти господарювання, але не визначені, як бюджетні установи, рекомендовано застосовувати договірні ціни на послуги з управління побутовими відходами.

За інформацією ПрАТ«КАТП-1028» розмір плати за послугу управління побутовими відходами для мешканців Білоцерківської громади на 1 особу з 1 травня будуть такими:

Споживач Управління побутовими відходами з 1 особи в місяць, грн. мешканець багатоквартирного будинку в м. Біла Церква 23,25 мешканець приватного будинку м. Біла Церква 34,63 мешканець смт Терезине, с. Шкарівка 32,86 всі інші села БЦ МТГ 22,43 * Плата за абонентське обслуговування не змінилась та становить 12 грн. в місяць з одного абонентського рахунку

Джерело