Нові тарифи на вивіз сміття в Білоцерківській громаді

Директор департаменту житлово-комунального господарства БМР Ольга Іванова зазначила, що тарифи у середньому збільшується на 17,7%.
Тарифи за 1м3 будуть такими:
1. Управління змішаними побутовими відходами для споживачів Білоцерківської громади:
- для населення, що користується контейнерами виконавця становитиме -126,35 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ;
-для населення, що користується контейнером споживача становитиме - 112,51 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ;
-для бюджетних установ та організацій, які користуються контейнером виконавця - 132,85 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ;
-для бюджетних установ та організацій, які користуються контейнером споживача 117,51 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ.
2. Управління великогабаритними побутовими відходами для населення м. Біла Церква тариф становитиме - 185,96 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ.
3. Видалення змішаних побутових відходів:
- для населення: за 1 м3 - тариф 20,33 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ ;за 1 тону -139,51 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ;
- для бюджетних установ та організацій: за 1 м3 тариф становитиме - 21,03 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ;за 1 тонну -144,31 грн.за1м3 в т.ч. ПДВ.
Для всіх інших суб’єктів господарювання Білоцерківської громади, що є зареєстровані, як суб’єкти господарювання, але не визначені, як бюджетні установи, рекомендовано застосовувати договірні ціни на послуги з управління побутовими відходами.
За інформацією ПрАТ«КАТП-1028» розмір плати за послугу управління побутовими відходами для мешканців Білоцерківської громади на 1 особу з 1 травня будуть такими:
|
Споживач
|
Управління побутовими відходами з 1 особи в місяць, грн.
|
мешканець багатоквартирного будинку в м. Біла Церква
|
23,25
|
мешканець приватного будинку м. Біла Церква
|
34,63
|
мешканець смт Терезине,
с. Шкарівка
|
32,86
|
всі інші села БЦ МТГ
|
22,43
|
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* Плата за абонентське обслуговування не змінилась та становить
12 грн. в місяць з одного абонентського рахунку