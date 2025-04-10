На пляжі в мікрорайоні Вокзальна зроблять благоустрій прибережної смуги

Депутати під час сесії 9 квітня внесли зміни до Програми охорони довкілля в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, передбачивши виділення 1 млн 400 тис. грн на капітальний ремонт об’єкту благоустрою – прибережної смуги р.Рось у районі мікрорайону Вокзальна.

Заступник міського голови Анатолій Кравець, який доповідав питання, зауважив, що там планується друга зона відпочинку, а пляж, який там давно використовують громадяни, не є офіційним. Тож після благоустрою і цей пляж стане узаконеним місцем для відпочинку містян.