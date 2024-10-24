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Опалювальний сезон у Білій Церкві закінчується 3 квітня

  • Понеділок, бер. 31 2025
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Опалювальний сезон у Білій Церкві закінчується 3 квітня

31 березня на засіданні виконкому ухвалили рішення про закінчення опалювального періоду 2024-2025 років на території Білоцерківської громади було ухвалено на засіданні виконкому, який відбувся 31 березня.

Так, виходячи з кліматичних умов, згідно із будівельними, санітарними нормами і правилами, у разі, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме 8ºC, буде закінчено опалювальний період.

Процедуру закінчення даного опалювального періоду буде розпочато із 3 квітня.

Для забезпечення необхідного температурного режиму у закладах охорони здоров’я та у дошкільних навчальних закладах Білоцерківтепломережі доручено продовжити подачу теплоносія (при наявній технічній можливості) згідно із заявами керівників цих установ.

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Опубліковано в ЖКГ

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