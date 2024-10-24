У Білій Церкві оголошено весняний місячник благоустрою

11 березня на засіданні виконкому ухвалили рішення, що з 20 березня по 20 квітня пройде весняний місячник санітарного очищення, озеленення і благоустрою у Білоцерківській громаді. Затверджено й відповідні заходи, які мають здійснити підприємства, установи, організації різних форм власності.

- підприємствам, установам, організаціям різних форм власності рекомендовано провести заходи щодо санітарного очищення, озеленення та благоустрою на власних та прилеглих територіях.

-департаменту житлово - комунального господарства доручено забезпечити прибирання територій загального користування Білоцерківської міської територіальної громади (прибирання кладовищ, вулиць, прибережних смуг р. Рось та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ).

Підприємства, організації, об’єднання, які надають послуги з управління та/або управляють багатоквартирними будинками, а також підприємства - надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій разом з ДЖКГ мають також привести прибудинкові території до належного санітарного стану.

Прибрати свої територій мають і заклади освіти, культури, спортивні, лікарняні та торгівельні установи.

Зауважимо, що Інспекція з благоустрою м. Біла Церква та Муніципальна варта мають спланувати та провести рейди з перевірки санітарного стану прилеглих територій підприємств, установ і організацій, гаражних кооперативів, автомобільних стоянок та інших об’єктів благоустрою. Вони також проводитимуть рейди з виявлення випадків спалювання сухої рослинності (листя) в межах своїх повноважень.

Наголосимо, що для організації встановлення негабаритних контейнерів та вивезення сміття всі суб’єкти господарювання мають взаємодіяти з ПрАТ «КАТП-1028.

Звертаємося до жителів громади, які також активно розпочали роботи з прибирання власних подвір’їв та городів. Наголошуємо та нагадуємо, що спалювання рослинних залишків суворо заборонено! Не допускається і спалювання промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів.

Нагадуємо, в місті листя та гілля необхідно викидати у контейнери для великогабаритних відходів – помаранчевого кольору об’ємом 10 кубометрів. Ці та інші великогабаритні відходи не можна викидати у звичайні контейнери об’ємом 1,1 кубометра.

Обираєте контейнери найближчі до будинку, їх розміщення можна дізнатися на карті встановлення контейнерів для великогабаритних відходів в Білій Церкві за посиланням: https://katp1028.com.ua/dlia-naselennia/velykohabarytni-vidkhody?fbclid=IwY2xjawI85bVleHRuA2FlbQIxMAABHf9GmrauFK9Z6_3_c3JAZF-jBj-CWIcuemmzgK9jC6ufE8U5QOMF-NI_Ng_aem_iyk9H7e1T7AIMMwsw-3bbg

До речі, за інформацією Головного управління ДСНС України у Київській області за минулі вихідні (8-9 березня) на Білоцерківщині: 24 палії сухостою були притягнуті до відповідальності.

Джерело