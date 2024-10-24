Білоцерківців закликають сплачувати за технічне обслуговування багатоповерхівок

Якщо Вам надійшла платіжка за технічне обслуговування, це означає, що газовики завершили роботи: виявили і ліквідували витоки газу у будинку за Вашою адресою.

Такі роботи не проводилися вже більше 5 років, тому майстри знаходять у кожній багатоповерхівці до 10 витоків газу.

За регламентом технічне обслуговування проводиться один раз на три чи п’ять років, в залежності від строку експлуатації будинку.

Фахівці «Газмережі» зобов’язані виконувати дані роботи Наказом Міністерства енергетики України №292 від 29.09 2023 року.

У 2024 році технічне обслуговування на Київщині пройшли 2744 будинки, де газовики усунули понад 25 тис. витоків газу.

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