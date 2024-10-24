Благодійники замінили вікна в будинках білоцерківців, які були пошкодженні від збитих шахедів

Завершено монтаж вікон у будинках, які постраждали внаслідок збройної агресії рф на початку січня цього року. Нагадаємо, тоді були пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення білоцерківців – близько 17 домоволодінь.

На прохання місцевої влади допомогти у ліквідації наслідків ворожої атаки вдруге відгукнулась американська некомерційна організація «Global Empowerment Mission» (GEM), яка раніше вже допомагала жителям Білої Церкви із заміною вікон. Заміна вікон відбувається у рамках віконної програми, яка створена GEM у партнерстві з Howard G Buffett Fondation (HGBF).

Координатор Windows Program UA Олександр Бабенко так прокоментував цю програму: «Бажання GEM допомогти людям, у будинках яких вибуховою хвилею пошкоджені вікна, спонукало до створення віконної програми. Заміна вікон від GEM спрямована на швидке реагування щодо усунення наслідків та покращення умов життя людей».

Заміри віконних конструкцій, які потребували заміни, було здійснено у перші дні після руйнування, а 28 січня вже розпочалися роботи з монтажу вікон.

Загалом на цій території було заплановано встановлення 95 віконних конструкцій в житлових приміщеннях. Наразі встановлено всі вікна, де була така можливість. Решту виготовлених вікон встановлять після завершення робіт з відновлення стін, які зазнали руйнувань.

Дякуємо за співпрацю «Global Empowerment Mission» та Howard G Buffett Fondation (HGBF), які вже вдруге допомагають нашій громаді у відновленні пошкоджених будинків внаслідок збройної агресії рф.

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