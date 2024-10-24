Після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України 24 грудня 2024 року при обчисленні доходу домогосподарства, з урахуванням якого, зокрема, визначається право на житлову субсидію та пільгу та обчислюється їх розмір, враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.
При обчисленні субсидії військовий збір більше не входить до доходу
- Четвер, січ. 09 2025
- Автор bc-news
Кабінет Міністрів України 20 грудня 2024 року ухвалив постанову № 1467, якою змінено пункт 4 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”.
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Опубліковано в ЖКГ
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