Що важливіше: бруківка чи допомога військовим?

У Білій Церкві розпочалися роботи з облаштування пішохідної доріжки від головного входу до ТЦ «Апельсин» в парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка. Вартість робіт: 1 833 222 грн. Виконує роботи підприємець Черненко Людмила Володимирівна, яка відкрила ФОП у лютому 2024 року.

Технічний нагляд за облаштуванням пішохідної доріжки здійснює КП БМР «Муніципальна варта». Вартість послуг: 30 642 грн.

Цей же ФОП уже робив реконструкцію парку цього літа.

Так, за реконструкцію парку ім. Т. Г. Шевченка з боку вул. Л. Курбаса отримав 193 444 грн.

Виконання проєкту реконструкції парку в зоні атракціонів обійшлося в 240 120 грн. Роботу виконував ФОП Бабич Юрій Іванович. Він же зробив кошторисну експертизу власного проєкту за 7903 грн. Технічний нагляд за реконструкцію біля вул. Л. Курбаса здійснювала КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» за 32 64 грн.

Таким чином, за роботи в парку у 2024 році буде заплачено 2 309 595 млн грн.

При цьому лише 28 листопада на 65 сесії міської ради депутати виділили 4, 088 млн грн на виплати мобілізованим громадянам по їхнім заявкам. Хоча відповідні зміни до Програми підтримки Захисників і Захисниць України були внесені ще у квітні 2024 р.

На одного мобілізованого припадає аж 11 680 грн. Двоє із заявників не дочекалися допомоги, оскільки віддали своє життя в боях на фронті.

Роботи з викладки бруківки в грудні викликали подив у деяких містян. Тож редактор БЦ News під час пресконференції 5 грудня попросив секретаря Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба пояснити логіку рішень влади.

Секретар БМР Володимир Вовкотруб так прокоментував той факт, що кошти мобілізованим будуть виплачені аж у грудні та необхідність облаштування пішохідної доріжки в парку:

«Ці зміни до програми були внесені лише у квітні 2024 року. При формуванні програми на 2024 рік у грудні 2023 року ці видатки не були закладені. Але ми знайшли резерви, десь відмовилися від тої ж таки бруківки і знайшли кошти, щоб виплатити допомогу. Питання допомоги мобілізованому, я вважаю, має дискримінаційну форму, адже ми допомагаємо лише тим, хто був мобілізований з 1 квітня 2024 року. Не враховані категорії осіб, які воювали починаючи з 2014 року. Тому я вважаю, що це нечесно. Але була така пропозиція від депутатів і тому ми виділили ці кошти, щоб вийти без боргів на новий рік. В інших громадах приймали рішення адресно допомогти військовослужбовцям, ми пішли іншим шляхом: допомагаємо військовим частинам. Цього року вже витратили на таку допомогу 259 млн грн. Я думаю, що жодна громада стільки коштів не витратили на допомогу військовим частинам. Перед новим роком ми знову їдемо до них з подарунками».

А те, що в парку почали облаштовувати доріжку, секретар Білоцерківської ради пояснив тим, що «люди просять». Повну відовідь можна послухати на сайті БМР.

Варто зазначити, що за даними сайту Prozorro, у 2024 році департамент житлово-комунального господарства заключив договорів на суму 325, 8 млн грн, а управління капітального будівництва - на суму 196, 3 млн грн. Серед робіт є асфальтування доріг, тротуарів, прибудинкових територій, прибирання міста, ремонти шкіл, лікарень, дахів будинків, укриттів тощо.