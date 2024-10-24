За яких умов "Білоцерківтепломережа" буде забезпечувати опалення генераторами?

5 грудня під час пресконференції секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб відповів на питання, чому в місті не вмикають генератори на котельнях під час вимкнення електроенергії. А відтак батареї в помешканнях білоцерківців стають холодні.

«Як відомо, у серпні 2022 року парламент ухвалив закон, який встановлює мораторій на підвищення тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання на час воєнного стану. Наразі ні одна громада немає права піднімати тарифи на комунальні послуги. Тому ми сьогодні розраховуємо економічно обґрунтований тариф, а різницю в діючому і затвердженому тарифові має оплачувати держава. Наразі борг держави перед нашою громадою – більше 600 млн грн. А в бюджеті на 2025 рік компенсацію цієї різниці взагалі поклали на місцевий бюджет. Законодавчо також не врегульовано, яким чином покрити витрати в тарифі, якщо електроенергія виробляється від дизельного генератора. Тому ми його можемо запускати виключно в критичних ситуаціях», - сказав Володимир Вовкотруб.

Нещодавно, керівництво КП БМР «Білоцерківтепломережа» пояснило цю ситуацію так:

«Коли певна група споживачів відключається від електропостачання, котельні, які перебувають у цій групі, також вимушено зупиняються. Ці відключення наразі не є довготривалими, а температура повітря (відсутність суттєвих морозів, почасти навіть плюсова температура) дозволяє системі теплозабезпечення міста перенести ці відключення електрики без втрат для котельного обладнання та мереж…

…Теплове господарство міста підготувалось до можливих загроз в зимовий період, коли вороже влучання може призвести до блекауту, причому надалі не виключене значне зниження температури до мінус 15-20 ℃. Тому на цей випадок всі котельні міста оснащені генераторами…

…Робота таких генераторів потребує великої кількості дизпалива – так за добу вони «з’їдають» близько 30 тон пального. Вартість гігакалорії тепла за умови роботи котлів не на природному газі, а на дизпаливі зростає в рази».

Повний текст від «Білоцерківтепломережі» читайте ТУТ