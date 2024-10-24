Соціальні норми житла, в межах яких надається пільга на оплату ЖКГ

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Назва послуги
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Соціальна норма житла
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Оплата житлової послуги – послуги з управління / витрат на управління багатоквартирним будинком
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21 кв. метр загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю*
Наприклад: пільга нараховується на трьох осіб. Соціальна норма житла на сім’ю: 21+21+21+10,5 = 73,5 (кв. метра)
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Оплата комунальної послуги – послуги з постачання теплової енергії, електроенергії, газу для опалення житла
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21 кв. метр опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю*
Для сімей ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, що складаються лише з непрацездатних осіб, у разі використання природного газу для індивідуального опалення зазначена норма становить 42 кв. метри опалюваної площі на одну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв. метр на сім’ю*
*Якщо фактична площа житла (квартири) є меншою, застосовується фактична площа.