Соціальні норми житла, в межах яких надається пільга на оплату ЖКГ

21 кв. метр опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю*

Для сімей ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, що складаються лише з непрацездатних осіб, у разі використання природного газу для індивідуального опалення зазначена норма становить 42 кв. метри опалюваної площі на одну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв. метр на сім’ю*