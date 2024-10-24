У частково зруйновані квартири в будинку по пров. Грузинському подали опалення

4 листопада на засіданні виконкому ухвалили рішення про організацію та забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня, яка виникла 30 березня 2024 р. за адресою: провулок Грузинський, 23.

Рішенням затверджено протокол спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня, яка виникла 30 березня ц.р. у вищезазначеному будинку.

Протоколом визначено, що експлуатація ряду квартир, які постраждали від вибуху, до завершення відновлювальних робіт категорично заборонена через неналежний технічний стан будівельних конструкцій і внутрішніх інженерних мереж.

Проте, для забезпечення санітарних норм, збереження майна людей та для ліквідації наслідків НС необхідно забезпечити теплопостачання з урахуванням заборони проживання в даних квартирах. Відтак КП БМР «Білоцерківтепломережа» доручено забезпечувати послугу з постачання теплової енергії у квартири, які постраждали (відповідно до укладених договорів), а також здійснювати щомісячний облік вартості послуги.

По закінченню опалювального періоду на розгляд міської ради буде винесено питання щодо компенсації витрат Білоцерківтепломережі за надані послуги теплопостачання.

Напередодні, 31 жовтня депутати на сесії виділили 10 млн грн. на ремонт будинку по провулку Грузинському.