Українцям нарахували субсидії на опалювальний сезон

Розмір житлової субсидії за жовтень окремо було розраховано з урахуванням "послуги з опалення житлового приміщення" за 16 днів - із 16 жовтня. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

"Виплата житлової субсидії за жовтень буде здійснена в листопаді. Переглянути всю інформацію про нараховану субсидію (зокрема, про розмір і період) можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія", - йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що українці, які мають право на отримання субсидії, можуть особисто подати документи до Пенсійного фонду - зробити це можна через сервісні центри, поштою (на адресу територіального органу ПФУ) або онлайн (через вебпортал).

У ПФУ пояснили, що у разі подання документів до 30 листопада включно, субсидія призначається з початку опалювального сезону, якщо заява написана після 1 грудня - субсидію призначать з місяця, в якому відбулося звернення.