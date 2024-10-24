Як розпочався опалювальний сезон у Білій Церкві?

24 жовтня відбулася чергове пресконференція секретаря Білоцерківської міськради Володимира Вовкотруба, який розповів про те, як розпочався опалювальний сезон у нашій громаді. З 15 жовтня подача теплоносія розпочалася у лікарняних закладах, а з 22 жовтня - у житлових будинках.

Станом на сьогодні з 72 котелень запущено 66. У деяких будинках поки відсутнє теплопостачання, очікується, що пориви тепломереж будуть ліквідовані за 2-3 тижнів. Також міська влада просить мешканців звертатися до управляючих компаній (ЖЕКи, ОСББ, ЖБК) у разі затримки повітря в системі опалення, оскільки КП БМР «Білоцерківтепломережа» відповідає тільки за постачання тепла до самого будинку.

Станом на сьогодні із 496 будинків, які підпорядковуються ЖЕКам, тепло запущене в 455, з 27 житлово-будівельних кооперативів тепло є вже у 24, із 165 будинків ОСББ – в 105. Деякі ОСББ ухвалили рішення розпочати опалювальний сезон трохи пізніше з метою економії коштів.

Володимир Вовкотруб відмітив, що наразі заборгованість населення перед КП БМР «Білоцерківтепломережа» за спожиті теплоносії становить близько 130 млн грн. Вартість теплопостачання для всіх категорій споживачів, а це комунальні та державні підприємства, громадяни – становить в середньому 5 млн грн на день.

Відповідаючи на питання редактора БЦ News щодо готовності міських служб до екстренної ситуації, зокрема тривалої відсутності електропостачання, під час опалювального сезону, Володимир Вовкотруб зазначив: "Ми моделювали ситуацію з відсутністю електроенергії упродовж тижня. Також я мав зустрічі з мобільними операторами, які надають послуги зв'язку на території міста, а також з нашими Інтернет-провайдерами. Також на рівні області моделювалася ситуація, що робити у такому випадку. План заходів по місту розроблений. Всі наші об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами і в нас є запас палива для них. Зрзуміло, що якщо електроенергії не буде більше тижня, це вже буде вважатися надзвичайною подією регіонального рівня, а можливо й державного рівня. Ми збирали ОСББ, ЖЕКи, опрацьовували план дій. Зокрема, укриття будинків будуть використовуватися як пункти обігріву".

Ще одне питання стосувалося того, чи вже зроблений в міській лікарні №2 капітальний ремонт мереж електропостачання для забезпечення роботи резервного живлення дизельної електростанції. Щодо цього питання між депутатами і виконавчим органом тривали дебати. Депутати вважали, що виділяти на це майже 8 млн грн забагато. Навіть викликали на профільну депутатську комісію фахівців, які попередньо визначали кошторис таких робіт для пояснення, чому так дорого. Врешті-решт після тривалих дебатів таки погодилися виділити ці 8 млн грн на серпневій сесії. Як виявилося, ще навіть тендер не провели на ці роботи. "Відбулися перший раз торги, але два учасники подали неповний перелік документів. Тому торги були скасовані та їх оголосил ще раз".

Таким чином, міська лікарня №2 поки що немає капітального ремонту електромереж.