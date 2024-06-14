Мешканці почали отримувати платіжки за технічне обслуговування газових мереж

Мешканці багатоквартирних будинків Київської області почали отримувати разову платіжку від Київської філії “Газмережі”. Що це означає, розповіли в газорозподільній компанії.

Під час обстеження у кожній багатоповерхівці знаходять до 10 витоків газу. Все через те, що не всі ОСББ чи управляючі компанії уважно ставились до безпеки мешканців і організовували перевірки системи газопостачання у багатоквартирних будинках.

Щоб виправити ситуацію, Міністерство енергетики України видало Наказ №292 від 29 вересня 2023. Згідно з ним, фахівців “Газмережі” зобов’язали обстежувати газопроводи в багатоповерхових будинках на щільність і герметичність.

Нині служби з технічного обслуговування Київської філії “Газмережі” перевірили більше двох тисяч багатоповерхівок у регіоні й усунули понад десять тисяч витоків на зовнішніх газових мережах житла.

Мешканцям будинків, у яких провели технічне обслуговування газопроводів спільної власності, мали надійти разові рахунки за виконані послуги.