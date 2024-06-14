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Коли включаться опалення?

  • Вівторок, жовт. 08 2024
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Коли включаться опалення?

8 жовтня на засіданні виконкому ухвалили рішення, коли розпочинати опалюваний сезон. 

КП БМР «Білоцерківтепломережа» доручено розпочати опалювальний період  у закладах охорони здоров’я, дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних та спортивних закладах від індивідуальних джерел теплопостачання згідно із заявами керівників установ.

Для житлового фонду, інших споживачів громади теплопостачання буде розпочато, виходячи з кліматичних умов, згідно з будівельними нормами і правилами, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме 8 °C та нижче.

Наголошуємо, що підключення споживачів до систем теплопостачання здійснюватиметься при наявності актів готовності до опалювального періоду та при проведених розрахунках і погашенні заборгованості за енергоносії. А наразі заборгованість білоцерківців перед КП БМР "Білоцерківтепломережа" становить 135, 8 млн грн.

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Опубліковано в ЖКГ

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