Коли включать опалення?

КП БМР «Білоцерківтепломережа» доручено розпочати опалювальний період у закладах охорони здоров’я, дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних та спортивних закладах від індивідуальних джерел теплопостачання згідно із заявами керівників установ.

Для житлового фонду, інших споживачів громади теплопостачання буде розпочато, виходячи з кліматичних умов, згідно з будівельними нормами і правилами, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме 8 °C та нижче.

Наголошуємо, що підключення споживачів до систем теплопостачання здійснюватиметься при наявності актів готовності до опалювального періоду та при проведених розрахунках і погашенні заборгованості за енергоносії. А наразі заборгованість білоцерківців перед КП БМР "Білоцерківтепломережа" становить 135, 8 млн грн.