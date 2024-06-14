Вартість опалення у Білій Церкві підвищилася

Члени виконкому встановили тарифи КП БМР «Білоцерківтепломережа» на теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів, релігійних організацій та ін. Тариф встановлено на плановий період з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року.

Тариф у середньому зріс для населення на 11%, а для інших споживачів - на 7%. Нову ціну сплачуватимуть всі споживачі крім населення. Для населення вони можуть увійти у дію лише через 6 місяців після місяця, у якому буде скасовано воєнний стан.

На сайті КП БМР "Білоцерківтепломережа" оприлюднений проєкт рішення:

Тарифи на теплову енергію, з ПДВ

для населення: 2 862,35 грн за 1 Гкал

грн за 1 Гкал для бюджетних установ: 4 274,87 грн за 1 Гкал

грн за 1 Гкал для інших споживачів: 4 284,41 грн за 1 Гкал

грн за 1 Гкал для релігійних організацій: 4 284,4 грн за 1 Гкал

На підставі Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 року № 2479-IX протягом опалювального періоду 2024/2025 років тарифи для категорії споживачів населення залишаються на рівні тарифів які застосовувались до 24.02.2022 року.

У Білій Церкві тариф для населення становить - 1550 грн за 1Гкал. Тож, як тільки воєнний стан закінчиться, містянам потрібно буде орієнтуватися на те, що тариф на опалення збільшиться практично вдвічі.