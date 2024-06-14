Тариф на електроенергію для обігріву приміщень знижується

З 1 жовтня 2024 року тарифи на електроенергію зменшаться, але не для всіх споживачів. Згідно з постановою Кабінету міністрів України №632, найістотніші зміни стосуються споживачів, які використовують електроенергію для опалення.

Для тих, хто має затверджений проект електроопалення, тариф знижується майже вдвічі – з 4,32 до 2,64 грн. за кВт*год. Важливо відзначити, що ця пільгова ставка діє лише на перші 2000 кВт*год споживання на місяць і лише протягом опалювального сезону, тобто з 1 жовтня до 30 квітня. Ця ініціатива спрямована на підтримку домогосподарств, які обрали електричне опалення як основне джерело тепла.

Для решти споживачів зберігається чинний тариф у розмірі 4,32 грн. за кВт*год. Цей тариф залишається незмінним до 30 квітня 2025 року. За словами чиновників, така ціна покриває лише собівартість виробництва електроенергії державними компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", а також витрати на її передачу, розподіл та постачання.

Окрема увага приділяється власникам багатозонних лічильників: