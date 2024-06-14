Тариф на електроенергію для обігріву приміщень знижується

Для тих, хто має затверджений проект електроопалення, тариф знижується майже вдвічі – з 4,32 до 2,64 грн. за кВт*год. Важливо відзначити, що ця пільгова ставка діє лише на перші 2000 кВт*год споживання на місяць і лише протягом опалювального сезону, тобто з 1 жовтня до 30 квітня. Ця ініціатива спрямована на підтримку домогосподарств, які обрали електричне опалення як основне джерело тепла.
Для решти споживачів зберігається чинний тариф у розмірі 4,32 грн. за кВт*год. Цей тариф залишається незмінним до 30 квітня 2025 року. За словами чиновників, така ціна покриває лише собівартість виробництва електроенергії державними компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", а також витрати на її передачу, розподіл та постачання.
Окрема увага приділяється власникам багатозонних лічильників:
- Для тих, хто встановив двозонний лічильник, денний тариф (з 7:00 до 23:00) залишається на рівні 4,32 грн. за кВт*год. Однак у нічний час (з 23:00 до 7:00) діє пільговий тариф - 2,16 грн за кВтг, що вдвічі нижче за стандартну ставку.
- Споживачі з тризонними лічильниками мають складнішу систему тарифікації. У нічний час (з 23:00 до 7:00) вони платять менше – 1,728 грн. за кВт*год. У півпіковий годинник тариф становить 4,34 грн. за кВт*год, а в піковий годинник (вранці з 8:00 до 11:00 та ввечері з 20:00 до 22:00) – 6,48 грн. за кВт*год.