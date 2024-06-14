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Незабаром профілактична промивка мереж

  • Четвер, вер. 26 2024
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Незабаром профілактична промивка мереж

Шановні споживачі!

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» повідомляє, що в період з 6-00 години 12 жовтня до 18-00 години 13 жовтня 2024 року, відбудеться профілактична промивка мереж.

Буде відсутнє водопостачання, тому  на цей період необхідно передбачити  запас води.

ТОВ "Білоцерківвода"

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Опубліковано в ЖКГ

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