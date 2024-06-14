Незабаром профілактична промивка мереж

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» повідомляє, що в період з 6-00 години 12 жовтня до 18-00 години 13 жовтня 2024 року, відбудеться профілактична промивка мереж.
Буде відсутнє водопостачання, тому на цей період необхідно передбачити запас води.
Шановні споживачі!
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» повідомляє, що в період з 6-00 години 12 жовтня до 18-00 години 13 жовтня 2024 року, відбудеться профілактична промивка мереж.
Буде відсутнє водопостачання, тому на цей період необхідно передбачити запас води.
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Опубліковано в ЖКГ