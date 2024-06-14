Хто має право на субсидію та як її оформити?

Хто має право оформити субсидію
Субсидію може оформити:
• людина, яка зареєстрована у житловому приміщенні;
• особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди;
внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладання договору оренди;
• неповнолітня дитина, яка залишилась без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку (за заявою опікуна чи піклувальника);
• індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується.
Під час призначення субсидії враховуються доходи усіх осіб, зареєстрованих або задекларованих у житловому приміщенні. Якщо хтось з родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його доходи не враховуються.
Куди звернутися для оформлення субсидії
Подати заяву на призначення субсидії можна:
• поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);
• через портал електронних послуг Пенсійного фонду України (обрати опцію Заява на житлову субсидію чи пільгу) або мобільний додаток ПФУ;
• через портал Дія (ввівши у пошуку Заява на субсидію);
• у центрах надання адміністративних послуг;
• через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації.
Для заповнення заяви в електронній формі потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Що робити, якщо вам відмовили
Якщо у вашій заяві чи декларації є помилки, Пенсійний фонд повідомить вас про це. Виправити неточності потрібно протягом 30 днів.
Якщо ви подали не всі документи, житлова субсидія може бути призначена, якщо ви надасте їх протягом 30 днів з моменту подачі заяви і після перевірки ПФУ.
Пенсійний фонд додатково повідомить вас про своє рішення щодо надання субсидії.