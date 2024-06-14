КП БМР «Комунальник» планує змінити тарифи на воду

1. Загальний розмір тарифу на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
1.1 Тариф на послуги з централізованого водопостачання:
* для населення при наявності лічильника обліку води – 25,79 грн. за 1 м3 (в т.ч. ПДВ)
* для населення по нормі (без лічильника) :
- без приладів підігріву води (4,5 м3) – 116,06 грн. на 1 людину
- з приладами підігріву води (5,7 м3) – 147,00 грн. на 1 людину
- гуртожитки (4,2 м3) – 108,32 грн. на 1 людину
- водозабірні колонки (1,5 м3) – 38,69 грн. на 1 людину
* для бюджетних організацій – 25,79 грн. за 1 м3
* для інших споживачів - 25,79 грн. за 1 м3
1.2 Тариф на послуги з централізованого водовідведення:
* для населення при наявності лічильника обліку води – 38,90 грн. за 1 м3 (в т.ч. ПДВ)
* для населення по нормі (без лічильника) :
- без приладів підігріву води (4,5 м3) – 175,05грн. на 1 людину
- з приладами підігріву води (5,7 м3) – 221,73 грн. на 1 людину
- гуртожитки (4,2 м3) – 163,38 грн. на 1 людину
* для бюджетних організацій – 38,90 грн. за 1 м3
* для інших споживачів - 38,90 грн. за 1 м3