КП БМР «Комунальник» планує змінити тарифи на воду

Керуючись п. 5 «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 р. № 130, КП БМР «Комунальник» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

1. Загальний розмір тарифу на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

1.1 Тариф на послуги з централізованого водопостачання:

* для населення при наявності лічильника обліку води – 25,79 грн. за 1 м3 (в т.ч. ПДВ)

* для населення по нормі (без лічильника) :

- без приладів підігріву води (4,5 м3) – 116,06 грн. на 1 людину

- з приладами підігріву води (5,7 м3) – 147,00 грн. на 1 людину

- гуртожитки (4,2 м3) – 108,32 грн. на 1 людину

- водозабірні колонки (1,5 м3) – 38,69 грн. на 1 людину

* для бюджетних організацій – 25,79 грн. за 1 м3

* для інших споживачів - 25,79 грн. за 1 м3

1.2 Тариф на послуги з централізованого водовідведення:

* для населення при наявності лічильника обліку води – 38,90 грн. за 1 м3 (в т.ч. ПДВ)

* для населення по нормі (без лічильника) :

- без приладів підігріву води (4,5 м3) – 175,05грн. на 1 людину

- з приладами підігріву води (5,7 м3) – 221,73 грн. на 1 людину

- гуртожитки (4,2 м3) – 163,38 грн. на 1 людину

* для бюджетних організацій – 38,90 грн. за 1 м3

* для інших споживачів - 38,90 грн. за 1 м3

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