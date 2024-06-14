Укренерго сказали, коли припиняться тривалі відключення світла

А вже у вересні-жовтні будуть непогані шанси уникати тривалих відключень. Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

"Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі - ситуація почне покращуватися", - зазначив він.

Водночас Кудрицький додав, що вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину.

"Але вона буде поступово покращуватися, і ми будемо з вами спостерігати тренд на покращення з кінця липня, як ми і прогнозували", - сказав він.

Як прогнозує посадовець, у серпні ситуація в енергосистемі також покращиться.

"І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти - і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", - зазначив він.

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