У Білій Церкві вже зламали 27 ліфтів через відсутність світла

Секретар міської ради Володимир Вовкотруб ще раз звернувся до мешканців громади з проханням не намагатися самостійно вийти з ліфта у разі його зупинки через припинення енергопостачання. За його словами, на Київщині один такийи випадок закінчився трагідно, коли пасажир ліфта впав у ліфтову шахту.

Місцева влада не впливає на графіки відключень електроенергії, їх визначає ДТЕК, враховуючи перенавантаження.

«Ми потерпаємо через цю ситуацію. До прикладу, проаналізувавши звернення, які надійшли до аварійних бригад від людей, які застрягли у ліфтах маємо статистику: 26 червня було отримано 111 заявок, а 3 липня надійшло 113 звернень. Більшість випадків блокування відбулися у час дії чорних та сірих зон у графіках стабілізаційних відключень ДТЕК. Аварійна служба, яка займається деблокуванням людей, – потребує відповідний час, щоб звільнити всіх. Для звільнення однієї людини працівнику у середньому необхідно до 30 хв. Частина людей добросовісно чекає, поки їх звільнять, але деякі громадяни намагаються вийти самостійно, пошкоджуючи при цьому ліфтові кабіни», – наголосив секретар міської ради.

У місті наразі нараховується 1200 ліфтів з них 27 - вже поламано. На нараді, яку провели за участю міських ЖЕКів, пропонувалося взагалі відключити ліфти на час перебоїв з електроенергією. Але зрештою відмовилися від такої ідеї.

Також була ідея обладнати ліфтові кабіни акумуляторами, але вони дорого коштують. На кожен ліфт потрібно до 300 тис грн кожен, тож наразі таких коштів в бюджеті немає.

Якщо у ваших сусідів чи родичів немає можливості перевірити графік відключення світла через Інтернет, порекомендуйте їм звертатися з цим питанням до Центру оперативного реагування:

Для стаціонарних телефонів: (0456) 30-70-50

Для мобільних: (067) 310 77 55, (099) 310 77 55, (063) 310 77 55.