Біла Церква готується до опалювального сезону

«На балансі КП БМР «Білоцерківтепломережа» перебуває 162,6 км теплових мереж, 74 котельних (в т.ч. 30 модульних) та 1 теплоцентраль. Також є 48 теплових пунктів (в т.ч. 8 індивідуальних). Найбільшу занепокоєність викликає технічний стан теплових мереж масиву Незалежності: це і магістраль «ТЕЦ-місто» протяжністю 3,7 км, і внутрішньоквартальні теплові мережі, які експлуатуються з 1974 року. У нас немає фінансової можливості провести заміну цієї труби за один раз, тому щорічно, в міжопалювальний період, на магістральному трубопроводі «ТЕЦ-місто» проводиться планова поетапна заміна труб. Наразі триває заміна частини трубопроводу на просп. Незалежності у районі будинків № 55, 57. Перед початком цих робіт нами було підписано договір з Київським проектним інститутом ТОВ «Укренергопром». Підприємство, враховуючи Генеральний план розвитку міста (передбачувану кількість житлового фонду) та впровадження сучасних енергозберігаючих технологій – визначив необхідну потужність та оптимальний діаметр труб для забезпечення теплоносія на масив Незалежності. Так, за розрахунками ділянки магістрального трубопроводу не потребують діаметру 800 мм, і можна перейти на діаметр 600 мм. Цього буде достатньо для забезпечення жителів нашого міста теплоносієм. У подальшому заплановано також заміну на енергозберігаючі труби меншого діаметру і на міжквартальних мережах, що сприятиме зменшенню втрат енергоносія та заощадженню коштів на використання електроенергії», – поінформував секретар міської ради.

Станом на 5 липня 2024 р., згідно з графіком гідравлічних випробувань, проведена гідравліка теплових мереж від 43 котельних та 8 центральних теплових пунктів. У результаті виявлено 35 пошкоджень мереж, з яких 25 ліквідовано, інші наразі в роботі.

Завершено ремонтні роботи в 33 котельнях та 20 теплових пунктах.

Також ведеться робота щодо підготовки опалювального обладання до роботи за умов тривалого відключення електроенергії.

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