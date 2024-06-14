Житлові пільги по-новому — хто і як може подавати спрощену заяву

В Україні Пенсійний фонд України (ПФУ) спільно з Міністерством у справах ветеранів запустив експериментальний проєкт , в рамках якого процес звернення за житловими пільгами спростили. Скористатися такою можливістю можуть ветерани війни та їхні родини.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

Спрощене подання заяв на житлові пільги

Як зазначають у фонді, в Україні триває експериментальний проєкт, що передбачає можливість спрощеного звернення за пільгами на оплату комунальних послуг, яка доступна для ветеранів війни. Відповідне питання регулює урядова постанова № 1395 "Про реалізацію експериментального проєкту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу" від 27 грудня 2023 року.

У ПФУ пояснили, що ідея полягає у тому, що замість двох окремих заяв потрібно подати одну спрощену. Тобто зараз можна написати заяву "Про взяття на облік та про надання пільг". Тоді як раніше необхідно було писати дві окремі:

"Про взяття на облік";

"Про надання пільг".

При цьому у новій спрощеній заяві ветерани війни мають вказувати значно менший обсяг інформації, ніж було раніше. У фонді пояснюють, що решту даних зможуть зібрати завдяки електронній інформаційній взаємодії між держреєстрами.

Окрім самих ветеранів війни, подавати спрощені заяви на призначення пільг мають право члени їхніх сімей.

Заяви можна подавати у будь-який зручний спосіб:

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

надіслати поштою або онлайн;

через портал е-послуг ПФУ.

Як спрощено подавати заяви онлайн

Також у фонді пояснили, як саме подавати заяви через портал Пенсійного фонду. Для цього необхідно зробити кілька кроків:

зайти на портал Фонду та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

далі в особистому кабінеті ліворуч необхідно обрати в розділі "Комунікації з ПФУ" пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

після ознайомлення з інформацією у вікні, що спливає, потрібно натиснути "Продовжити";

у новому полі, що відкриється, необхідно обрати пункт "Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проєктом";

після цього потрібно внести особисті дані в онлайн-форму, що з’явиться на екрані: там необхідно зазначити особу, яка здійснює подачу заяви, вказати загальні дані про пільговика (зокрема, паспортні/адресні), додати інформацію документів про пільги, відомості, що стосуються банківських реквізитів;

перед тим, як остаточно сформувати заяву та відправити до Пенсійного фонду шляхом опції "Додати файл" за бажанням чи наявності можна додати також скан-копії документів, які також можуть впливати на житлову пільгу;

в самому кінці потрібно надати згоду на передачу/обробку персональної інформації, поставивши спеціальну відмітку;

остання дія — натиснути кнопку на екрані "Сформувати заяву".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні пропонують суттєво змінити процедуру нарахування коштів за житлові субсидії громадянам. У зв'язку цим планують внести зміни до відповідного Порядку використання коштів.

Також ми писали, що тарифи на житлово-комунальні послуги продовжують зростати, проте, значне підвищення вартості електроенергії, яка подорожчала до 4,32 гривні за кіловат-годину, зачепить не всіх, адже деякі українці можуть отримати 100% знижку на оплату послуг.