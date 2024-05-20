Білоцерківським ОСББ пропонують гранти на сонячні станції та теплові насоси

Фінансовий директор фонду Микола Ільїнов та начальник відділу підтримки та супроводу проєктів фонду Тарас Оборонов розповіли про те, чим може бути корисна програма «ГрінДІМ» для ОСББ, особливо в умовах потенційно важкої зими з точки зору постачання електроенергії.
Метою Програми є стимулювання та підтримка ініціатив щодо впровадження заходів з енергоефективності, здійснення яких забезпечує зменшення споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи, спрямовані на збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, а саме: шляхом надання грантів для часткового відшкодування вартості обладнання та матеріалів під час впровадження заходів щодо збільшення частки електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії у житловому секторі.
Фінансування за Програмою надається на часткове відшкодування вартості теплових насосів та сонячних електростанцій. Фонд за Програмою надає її учасникам фінансування у формі гранту, який виплачується на безоплатній та безповоротній основі в розмірі 70% вартості прийнятного обладнання та 70% вартості сертифікації енергетичної ефективності будинку. Грант не може бути більше 1 млн грн на встановлення СЕС та 2 млн грн – на встановлення теплових насосів. При цьому, якщо Бенефіціар одночасно встановлює СЕС і тепловий насос, то грант може бути виплачений у розмірі не більше 3 млн грн.
Представники фонду також зустрілися із секретарем міської ради Володимиром Вовкотрубом, заступником міського голови Василем Морським та відвідали будинок ОСББ «Павліченко 20Б», енергомодернізований за Програмою «Енергодім».