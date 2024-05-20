Як оформити субсидію, не виходячи з дому?

На сьогодні українці все частіше оформляють субсидії на оплату житлово-комунальних послуг . Громадяни можуть подати спрощену заяву на призначення допомоги від держави.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

Відомо, що Україні вже рік діє експериментальний проект, завдяки якому звернутися за житловою субсидією стало простіше. Так, 13 червня 2023 року було ухвалено постанову Кабінету міністрів України № 601 "Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

За експериментальним проектом, для призначення житлової субсидії споживач подає лише спрощену заяву. Зробити це можна онлайн або звернувшись у відповідні органи.

Оформити субсидію не виходячи з дому можна трьома способами:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

через мобільний додаток Пенсійного фонду України;

через портал "Дія".

В паперовій формі оформити субсидію можна:

звернувшись до обраного сервісного центру Фонду;

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.

Як подати заяву на житлову субсидію через вебпортал електронних послуг ПФУ

Для оформлення субсидії через вебпортал потрібно зробити наступні кроки:

Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/) та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу". У наступному полі обрати опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом". Заповнити онлайн-форму заяви: вказати загальну інформацію про особу, яка подає заяву (у тому числі паспортні та адресні дані), зазначити реквізити банківського рахунку (у форматі ІВАN), додати інформацію про членів домогосподарства. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України за допомогою опції "Додати файл", за бажанням та за наявності, додати скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії (наприклад, у разі оформлення житлової субсидії за фактичним місцем проживання — копію договору оренди, довідку ВПО). Надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, зазначити спосіб, в який вас має бути поінформовано про прийняте рішення, та натиснути кнопку "Сформувати заяву". Перевірити дані сформованої заяви та надіслати до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити в ПФУ".

Варто зазначити, що в Україні з 1 червня зросли тарифи на електроенергію. Розмір субсидій для громадян перерахують автоматично. Тобто одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду не потрібно.

Нагадаємо, раніше у ПФУ розповіли, як дізнатись розмір житлової субсидії. Детальніше — у нашому матеріалі.