Вуличне освітлення в громаді поки що вимикати не будуть

Користуваня ліфтами

Оскільки графіки ДТЕК з відключення електроенергії часто не є точними, секретар міськради попрохав жителів громади більш уважно ставитися до користування ліфтами. Зокрема, користуватися ними не в рівні години, а вичекакти кілька хвилин на наступну годину.

Нещодавно, коли було одночасно відключено електроенергію для великої кількості споживачів, зупинилися 300 ліфтів і на той момент заблокованими в них опинилися 85 осіб. «В країні війна, ворог руйнує енергетичну інфраструктуру, відключення електроенергії може відбутися в будь-який момент. Тому, якщо у вас є можливість, краще скористатися сходинками, а не ліфтом. Для того, щоб деблокувати 85 осіб, потрібно дуже багато часу, і люди можуть довго очікувати аварійну бригаду», - сказав Володимир Вовкотруб.

Генератори для комунальних закладів

На 56 сесії було виділено кошти на встановлення генератора для КНП БМР «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро». В переважній більшості решта об’єктів критичної інфраструктури забезпечені генераторами.

Водопостачання с. Шкарівка

Володимир Вовкотруб зазначив, що є проблема з водозабезпеченням села Шкарівка через відключення світла. Оскільки не встигає наповнюватись водонапірна башта на 50 тонн. Зараз тривають консультації з представниками ДТЕК для того, щоб знайти рішення, як вирішити цю проблему найефективніше.

Вуличне освітлення

Також секретар міської ради озвучив позицію щодо вуличного освітлення. Він поінформував, що в травні цього року було прийнято рішення штабу Ради оборони Київщини, яким передбачено відключення зовнішнього освітлення під час комендантської години по території області. У нашій громаді вуличне освітлення вимикається о 23.30. Володимир Вовкотруб зауважив, що є ряд звернень від жителів про необхідність відключення вуличного освітлення для економії енергоресурсів.

Справа в тому, що завдяки модернізації зовнішнього освітлення, яке проводилось в останні роки, - заміні старих ламп, які споживали значну кількість електроенергії, на сучасні енергоефективні, - вдається забезпечити освітлення з мінімальною витратою енергії.

Зараз на вуличне освітлення, підсвітку пішохідних переходів, світлофори та систему відеоспостереження всієї громади (Біла Церква і 16 населених пунктів) витрачається така ж кількість електроенергії, яку споживають орієнтовно 3 багатоповерхових будинки в місті. Тому значної економії це не дасть, проте може негативно вплинути на безпекову ситуацію: кількість ДТП, рівень злочинності тощо.

Якщо ситуація в енергетичній системі буде погіршуватись і військовою адміністрацією буде прийнято рішення про відключення зовнішнього освітлення, місто виконає це розпорядження.

За матеріалами сайту БМР