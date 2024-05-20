Хто має обслуговувати внутрішньобудинкових системи газопостачання?

Під час зустрічі обговорили особливості обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в 2024 році та хто за це відповідає.

Зупинилися на основних аспектах Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання відповідно до ЗУ «Про житлово-комунальні послуги».

Детально проаналізували Наказ Міністерства енергетики України від 29.09.2023 р. № 292 «Про затвердження Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирносу будинку».

Акцентували увагу на особливостях типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку (Постанова НКРЕКП від 05.12.2023р. № 2291).

У зустрічі взяли участь представники Департаменту житлово-комунального господарства міської ради, начальник Білоцерківського УЕГГ ТОВ " Газорозподільні мережі України”" Віталій Паланський, головний інженер Білоцерківського УЕГГ Вячеслав Місійко та ін.

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