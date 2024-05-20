У Білій Церкві триває щорічна стерилізація безпритульних собак

З початку березня вже стерилізовано та вакциновано 76 тварин.

На 2024 рік закладено коштів для стерилізації та вакцинації 490 тварин. Усім їм цього року будуть кріпити до вуха рожеві бірки.

Повідомляти про скупчення безпритульних тварин без кліпси можна за тел.:

099 310 77 55,

063 310 77 55,

067 310 77 55.