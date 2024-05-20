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Тимчасово буде перекрито ділянку вул.Героїв Небесної Сотні

  • Вівторок, трав. 14 2024
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Тимчасово буде перекрито ділянку вул.Героїв Небесної Сотні

У період з 17 до 21 травня ц.р., у зв’язку із проведенням ремонтних робіт по врізці мереж водопостачання до існуючих мереж, буде тимчасово перекрито ділянку вул. Героїв Небесної Сотні в районі перехрестя з пров. Клубним.

 Регулювання дорожнього руху буде здійснено відповідно до тимчасової схеми, яку розроблять найближчим часом.

 Просимо враховувати ці тимчасові зміни.

Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому 14 травня.

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Опубліковано в ЖКГ

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