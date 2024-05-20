Тимчасово буде перекрито ділянку вул.Героїв Небесної Сотні

Регулювання дорожнього руху буде здійснено відповідно до тимчасової схеми, яку розроблять найближчим часом.
Просимо враховувати ці тимчасові зміни.
Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому 14 травня.
У період з 17 до 21 травня ц.р., у зв’язку із проведенням ремонтних робіт по врізці мереж водопостачання до існуючих мереж, буде тимчасово перекрито ділянку вул. Героїв Небесної Сотні в районі перехрестя з пров. Клубним.
Регулювання дорожнього руху буде здійснено відповідно до тимчасової схеми, яку розроблять найближчим часом.
Просимо враховувати ці тимчасові зміни.
Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому 14 травня.
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Опубліковано в ЖКГ