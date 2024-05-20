Тимчасово буде перекрито ділянку вул.Героїв Небесної Сотні

У період з 17 до 21 травня ц.р., у зв’язку із проведенням ремонтних робіт по врізці мереж водопостачання до існуючих мереж, буде тимчасово перекрито ділянку вул. Героїв Небесної Сотні в районі перехрестя з пров. Клубним.